"المنبر العراقي الحر" ينضم إلى المنسحبين من الانتخابات البرلمانية المقبلة

أعلن "المنبر العراقي الحر" الذي يتزعمه إياد علاوي الانسحاب من الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وخلال مؤتمر صحفي في بغداد، أعلن نائب رئيس "المنبر العراقي" وائل عبد اللطيف، اليوم الأربعاء مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، حسبما نقل موقع السومرية نيوز.

وقال عبد اللطيف: "نعلن موقفنا الصادق والصريح بالانسحاب ومقاطعة الانتخابات".

وأشار عبد اللطيف إلى أن الانسحاب جاء نتيجة ما وصفه بـ"تضاؤل وتناقص نسب المشاركة الجماهيرية"، ما سوف يؤدي، بحسب عبد اللطيف، إلى دورة برلمانية غير كفؤة لتحمل الأعباء الحالية وحكومة ضعيفة.

ودعا عبد اللطيف الكتل والأحزاب السياسية إلى اتخاذ نفس الموقف بمقاطعة الانتخابات.

وكان زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، قال، إنه لن يشارك في الانتخابات العراقية المقبلة ولن يدعم أي حزب، مشيرا إلى أنه لن يشارك في الانتخابات "حفاظا على ما تبقى من البلاد".

كما أعلن الحزب الشيوعي العراقي، مقاطعة الانتخابات البرلمانية، المقررة في 10 أكتوبر/تشرين أول المقبل.