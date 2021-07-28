السيسي يتمسك بموقف مصر بشأن سد النهضة

ونقل موقع "اليوم السابع" عن السيسي تأكيده على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة بما يلبي مصالح جميع الأطراف من مساعي تحقيق التنمية، والحفاظ علي الأمن المائي المصري.

جاء ذلك خلال استقبال السيسي لجيمس واني إيجا، نائب رئيس جمهورية جنوب السودان للشئون الاقتصادية، والوفد الوزاري المرافق له.

حضر اللقاء عدد من المسؤولين المصريين مثل مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الخارجية، والموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وفي وقت سابق، بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وزيرة خارجية جمهورية جنوب السودان بياتريس خميسا واني، تعزيز العلاقات بين البلدين والقضايا محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها ملف سد النهضة الإثيوبي.

وحسب بيان الخارجية المصرية، جاء ذلك خلال لقاء شكري، بنظيرته من دولة جنوب السودان، أمس الثلاثاء.

وذكر البيان أن "اللقاء تناول جهود تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجنوب السودان، ودفع التعاون بينهما قدماً في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين".

وأضاف أن "مصر جددت التأكيد على استمرارها في تقديم مختلف أشكال الدعم للقطاعات الحيوية في جنوب السودان، فضلاً عن مساندة المساعي الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار بها، على نحو يمكنها من تحقيق التنمية المنشودة".