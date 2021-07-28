تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان... فصل التوأم السيامي اليمني غدا

وصل التوأم السيامي اليمني، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، حيث يجرى لهما صباح الغد عملية جراحية لفصلهما.

ووصل التوأم يوسف وياسين، بصحبة والديهما إلى قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض، عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بحسب ما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، إذ يجري الفريق الطبي بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض عملية جراحية لفصلهما غدا الخميس.

وصرح الدكتور عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بأن "المبادرة تعكس الدور الإنساني الذي تقوم به المملكة تجاه العالم، خاصة في الدول المنكوبة".

ومن جانبه وجه محمد عبد الرحمن والد التوأم الشكر لخادم للملك سلمان وولي العهد على تبنيهما حالة طفليه وما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأشاد الأب بالعمل الإنساني الذي تقدمه المملكة، مشددا على ثقته بالفريق الطبي السعودي؛ نظراً لخبرته الطويلة في هذا المجال.

يشار إلى إن إجراء البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، لعدد من عمليات الفصل، والتي شملت 21 دولة حول العالم، وهذه العملية هي رقم 50.