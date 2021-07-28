السيسي يستقبل جوزيف عون وينوه بدور الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة

وقالت قيادة الجيش اللبناني بحسابها على موقع "تويتر" إن الرئيس المصري نوه بدور الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، ونوّه بدور #الجيش_اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة، وأثنى على الجهود التي يبذلها في سبيل توفير الأمن والاستقرار للبنان. بدوره شكر العماد عون الرئيس السيسي على دعم مصر المستمر للبنان وللجيش اللبناني.#LebaneseArmy pic.twitter.com/m5aLQcCYqU — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 28, 2021

ووفقا لقيادة الجيش فقد أثنى السيسي على "الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في سبيل توفير الأمن والاستقرار للبنان".

وخلال الزيارة أيضا التقى قائد الجيش اللبناني جوزيف عون القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.

كما التقى عون رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد.