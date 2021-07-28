الحريري: نادم على التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى الرئاسة في لبنان

قال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية، سعد الحريري، إنه "يشعر بالندم على التسوية التي أوصلت ميشال عون إلى الرئاسة في لبنان".

قائلا: "لم أكن أتوقع بحياتي أن يكون بهذه النفسية، لكني أبرمت التسوية لوقف الانهيار والاقتتال".

واعتبر الحريري، في مقابلة مع "قناة سكاي نيوز عربية"، أن "مصلحة لبنان تكمن في أن ينجح الرئيس ميقاتي في تشكيل الحكومة"، داعيا إلى رفع الحصانات عن الجميع في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وبيّن أنه اعتذر عن تشكيل الحكومة، لاقتناعه بأن الأمر أصبح شخصيا مع الرئيس عون، مضيفا أن "المشكلة بالنسبة لتشكيل الحكومة تكمن بوجود فريق يواصل فرض شروطه، ويريد حكومة يوجه وزراءه فيها عبر الهاتف حتى يعطل عمل الحكومة. وأنا لن أعمل وفق هذه الشروط".

وأوضح أن "المشكلة قائمة في تطبيق الدستور طالما هناك حزب مسلح وحزب آخر يفسر الدستور بحسب مزاجه السياسي"، متابعا: "لم ندخل في سياسات تحرق البلد، وتجلب فتنا إلى لبنان كما فعل آخرون".

واختتم حديثه قائلا: "الثورة التي نراها في لبنان ستكرس وجودها في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة".

​يأتي ذلك بعد أيام من تكليف نجيب ميقاتي، برئاسة الوزراء في لبنان، مؤكدا أنه سيعمل على تشكيل حكومة لإنهاء الأوضاع المتردية سياسيا واقتصاديا في لبنان، وتنفيذ المبادرة الفرنسية التي تهدف إلى إنقاذ البلاد من الأزمة المالية.

وفي ختام الاستشارات النيابية في القصر الجمهوري، قال ميقاتي: "أبلغني فخامة الرئيس (رئيس الجمهورية ميشال عون) نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة وتكليفي تشكيل الحكومة الجديدة. شكرت فخامته وسعادة النواب جميعا، من سماني ومن لم يسمني، وأتمنى ان نتعاون جميعا لايجاد الحلول المطلوبة".

وأضاف أنه "من الضروري من الناحية الدستورية أن يحصل على ثقة النواب، لكنه يأمل في الحصول على "ثقة الناس.. ثقة كل رجل وسيدة وكل شاب وشابة"، حسبما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام.