بنغالي يلتهم يد مقاول مصري في الكويت

تعرض مقاول مصري، للعض على يد حارس آسيوي، في منطقة الوفرة، جنوبي العاصمة الكويتية.

وأفادت صحيفة "الرأي الكويتية"، بأن المقاول أصيب بقطع في إصبعه، بسبب عضة الحارس الآسيوي، عقب خلاف بينهما في قسيمة قيد الإنشاء.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني، قوله إن المجني عليه كان يتفقد القسيمة المشرف على بنائها في منطقة الوفرة، ولاحظ أن آسيويا مكلفا بحراستها لا يقوم بواجبه بالشكل الصحيح، وأن المكان يعاني من الإهمال.

ووقعت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدي، وأقدم الحارس على عض المقاول في يده، الأمر الذي أسفر عن بتر جزء من إصبعه، ثم فر المتهم هاربا.

وأضاف المصدر أن المقاول اصطحب معه الجزء المبتور من إصبعه وتوجه إلى أحد المستشفيات لإجراء عملية جراحية.

وأخطرت الشرطة الكويتية، وتم تسجيل قضية جناية أذى بليغ بحق المتهم الهارب الذي لم يعرف من بياناته سوى اسمه الأول ورقم هاتفه وأنه من جنسية آسيوية، وأحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحري عنه.