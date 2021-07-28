سلطنة عمان تصدر إعلانا هاما للمطعمين بالجرعة الأولى

أصدرت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، إعلانا خاصا بالأشخاص الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات الواقية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة: إنها ستبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح بداية من يوم الأحد 1 أغسطس لمن أكمل 10 أسابيع من تاريخ الجرعة الأولى، بحسب صحيفة "الرؤية".

وحثت وزارة الصحة، الجمهور على حجز مواعيد مسبقة في مراكز التحصين المعتمدة بمحافظات السلطنة، وذلك لضمان عملية تحصين آمنة وميسرة.

وأوضحت أن عملية حجز المواعيد ستكون متاحة ابتداء من مساء غدا الخميس، عبر تطبيق "ترصد بلس".

وفي إطار متصل، أعلنت الوزارة اليوم تسجيل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و518 إصابة و622 حالة تعافي.

وبلغ إجمالي الإصابات المُسجلة في سلطنة عمان 295535 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 3802 حالة بالمائة.