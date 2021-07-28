اتفاق جزائري موريتاني حول الطاقة الكهربائية

وأفاد بيان للمجمع أنه تم عقد جلسات واجتماعات بين الإطارات المسيرة لشركات مجمّع سونلغاز و نضرائهم في الشركة الموريتانية للكهرباء "سوميلاك".

#سونلغاز

الجمهورية_الإسلامية_الموريتانية#



خلال اللّقاء، تحدّث السيد شاهر بولخراص عن فحوى هذه الزيارة التي قال إنّها تأتي في ظرف اقتصادي خاص بالنسبة الجزائر و موريتانيا على حد سواء، والبلدان يشهدان انتعاشا اقتصاديا جديدا تتقارب في رؤيته إلى حد كبير. https://t.co/AY74ENw32A pic.twitter.com/Y33bVxpXfq — Sonelgaz (@SonelgazO) July 26, 2021

وأضاف أن "الجلسات توجت بتوقيع اتفاقيات تفاهم بين الأطراف، سيتم اتباعها بشراكات مختلفة في مجالات عديدة مثل مجال انتاج نقل وتوزيع الكهرباء وفي مجال الرقمنة أيضا”"

هذا وأدى وفد من الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز بقيادة شاهر بولخراص زيارة عمل للشركة الموريتانية للكهرباء في نواكشوط يومي 26 و 27 يوليو 2021.