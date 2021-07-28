موجة سخرية بسبب هدية تلقاها وزير سوداني... ما القصة؟

انشغل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، اليوم الأربعاء 28 يوليو/تموز، بصورة كبيرة، بهدية تلقاها وزير الاستثمار والتعاون الدولي، الهادي محمد إبراهيم، فجرت موجة عارمة من السخرية.

وأظهرت وسائل إعلام سودانية عديدة أن الوزير السوداني تلقى هدية من جهاز الأمن الاقتصادي عبارة عن ماكينة تصوير.

ورغم حالة الجدل الواسعة التي فجرتها تلك الهدية وسخرية عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن إبراهيم قدم شكره للجهاز على تلك الهدية منتقدا موجات السخرية والانتقاد لتلك الهدية.

وانتقد إبراهيم الساخرين من تلك الهدية، التي وصفها بأنها تمتلك قيمة كبيرة بالنسبة له، مشيدا بجهاز الأمن الاقتصادي، خاصة وأن ماكينة التصوير بإمكانيات وتقوم بوظائف متعددة، بحسب وصفه.

وقال الوزير السوداني إنه ما لم يفهمه البعض أن المستثمرين يقطعون المشاوير الطويلة، بسبب عدم وجود تلك الأداة، والتي كانت نتاج مجهود يستحق الاحتفاء لا السخرية.