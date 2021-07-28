الجزائر تدخل على خط أزمة سد النهضة عبر محادثات رفيعة المستوى مع إثيوبيا

اتفقت إثيوبيا والجزائر، اليوم الأربعاء، خلال زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى أديس أبابا، على إقامة تعاون متعدد الأوجه وتعزيز الشراكة على المستوى الإقليمي، وبحثا ملف سد النهضة.

جاء ذلك خلال استقبال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، لوزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حيث أجريا محادثات حول سبل إقامة تعاون قوي بين البلدين في مجالات متعددة الأوجه.

وأطلع نائب رئيس الوزراء الإثيوبي وزير الخارجية الجزائري على آخر التطورات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي والوضع في منطقة تيغراي، حسبما ذكرت شبكة "فانا" الإثيوبية.

كما شدد الجانبان على ضرورة القيام بلعب دور مهم ومشترك في الاتحاد الأفريقي من أجل رفاهية المنطقة.

من ناحية أخرى، اجتمع وزير الخارجية الجزائري مع الرئيسة ساهلي وورك زودي في مختلف القضايا بما في ذلك الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وقضايا السلام والأمن.

قال لعمامرة في تغريدة، في وقت سابق اليوم، إنه التقى رئيسة الجمهورية الإثيوبية، ونقل لها تحيات ورسالة من رئيس البلاد عبد المجيد تبون.

وتناول الطرفان، مواضيع عدة ضمن العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، كما ناقشا أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية، وآفاق تعزيز الشراكة الأفريقية- العربية، حسبما ذكر الوزير.

إلى جانب محادثاته مع الرئيسة ساهلي وورك زودي وميكونين، من المقرر أن يجري وزير الخارجية الجزائري خلال إقامته في إثيوبيا، نقاشات مع رئيس الوزراء آبي أحمد.