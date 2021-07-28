الكنيست يرفض مشروعا لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة

رفض الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في قراءة أولية، مشروع قانون لتطبيق السيادة الإسرائيلية على مستوطنات بالضفة الغربية.

© REUTERS / AMMAR AWAD ما دلالات فشل الكنيست الإسرائيلي في تمرير قانون المواطنة؟ ، مساء اليوم الأربعاء، بأن عضو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) عن حزب الليكود، ميكي زوهار، قد تقدم بمشروع قانون يقضي بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وهو مشروع مماثل لما تقدم به عضو الكنيست، شلومو كرعي، من الحزب نفسه، ولكنه قوبل بالرفض من القراءة الأولى بأغلبية 64 عضوا، مقابل 50 عضوا.

وأكدت القناة العبرية أن بعض أعضاء الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود قد اشتبكوا مع عضو آخر بالبرلمان، وهو نير أورباخ من اليمين المتطرف، وذلك بعد التصويت ضد رفض الاقتراح.

ونقلت القناة عن عضو الكنيست ميكي زوهار، أن هناك الكثيرين من أعضاء البرلمان الإسرائيلي جاءوا من أجل تولي وظائف فحسب، ومن أجل مواقف انتهازية وليست أيديولوجية.

وبدوره، أوضح شلومو قرعي، أن هناك مواطنين في إسرائيل من الدرجة الثالثة، وهم المستوطنون الذين لا يعتبرون مواطنين من الدرجة الأولى كغيرهم من الإسرائيليين، مطالبا بضمهم إلى بلاده، على حد زعمه.