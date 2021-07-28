الجيش اليمني يعلن مقتل وإصابة مهاجمين من جماعة "أنصار الله" شمالي محافظة صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، أن قواته ألحقت، خسائر بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بإحباط هجوم استهدف مواقع له في محافظة صعدة معقل الجماعة شمال غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، اليوم الأربعاء، عن مساعد قائد محور آزال في الجيش اليمني، العميد علي النجار، قوله إن "عناصر من جماعة "أنصار الله" حاولت الهجوم على مواقع الجيش الوطني في منطقة المحجر شمال شرقي مديرية بَاقِم (شمال صعدة)، إلا أن الجيش الوطني تصدى للعناصر المهاجمة".

وأضاف أن "مدفعية وطيران التحالف ساندت الجيش اليمني في صد الهجوم العنيف للحوثيين الذي أسفر عن مقتل وجرح العديد من المهاجمين، وتدمير عربات مدرعة واغتنام أسلحة خفيفة ومتوسطة".

ومنتصف فبراير/ شباط الماضي، قال الجيش اليمني إنه قَتل ستة من مسلحي جماعة "الحوثيين" وأصاب آخرين، إثر استهدافه تعزيزات للجماعة في تباب الصماء على الطريق الدولي شمال مديرية بَاقِم شمال صعدة، كانت تستعد لمهاجمة مواقع عسكرية.

وأعلن الجيش اليمني في 10 ديسمبر/ كانون الأول عام 2018، سيطرته على المجمع الحكومي وإدارة أمن مديرية بَاقِم، خلال عملية عسكرية شاركت فيها قوات النخبة في ألوية 102 والعاصفة و63 مشاة التابعة له.