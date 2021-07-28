لبنان يطلب مساعدة قبرص في إطفاء حرائق عكار.. فيديو

طلب الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الأربعاء، الاستعانة بقبرص في إطفاء الحرائق المندلعة في منطقة عكار.

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن ميشال عون طلب الاستعانة بقبرص في إخماد الحرائق التي اندلعت في قضاء عكار، شمال البلاد، طالبا من قيادة الجيش والدفاع المدني اللبنانيين بذل الجهود لإطفاء تلك الحرائق، وعدم وصولها إلى المنازل.

ونقلت الوكالة على لسان رئيس إتحاد بلديات عكار الشمالي رئيس بلدية القبيات عبدو عبدو، أن منطقة القبيات تشهد أضخم حريق من نوعه، فيما لم تتمكن كل المحاولات من إخماده، مؤكدا أنه رغم تدخل الجيش اللبناني ومؤازرة الدفاع المدني، فإن الحريق لا يزال مستعرا.

وأشار عبدو عبدو إلى اشتعال الحرائق في منطقة القبيات، رغم وجود طائرات إطفاء أيضا في سماء المنطقة، في وقت شهد المكان حالة من الاستنفار القصوى، وإنقاذ 17 مواطنا، مناشدا الوزارات المختصة وكافة المعنيين دعم ومساندة القوى الأمنية والدفاع المدني، من أجل إنقاذ غابات القبيات.

وطالب رئيس بلدية القبيات وعكار الشمالي، الاستعانة بالمزيد من طائرات الإطفاء بهدف حماية الغابات وأهالي المنطقة معا.