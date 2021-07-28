تسجيل
17:36 GMT28 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    قوات الجيش الأمريكي المنسحبة من شمال سوريا، في ضواحي دهوك، العراق 21 أكتوبر 2019

    بعد قرار انسحابها.. هل تظل القوات الأمريكية هدفا للمليشيات المسلحة بالعراق

    © REUTERS / ARI JALAL
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/104321/28/1043212811_0:67:3403:1981_1200x675_80_0_0_7367ca5c5ad9a0151185812964363b5b.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202107281049690243-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82/

    تبنى البرلمان العراقي في الخامس من كانون الثاني / يناير من العام 2020 قرارا بطرد القوات الأجنبية من البلاد، الأمر الذي دفع الخارجية الأمريكية وقتها للتعبير عن خيبة أملها، وبعد إعلان الكاظمي، أمس الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق مع واشنطن بسحب القوات بنهاية العام.. هل تتوقف الهجمات ضد تلك القوات؟ 

    يرى المحلل السياسي العراقي، أياد العناز، أن مخرجات الحوار الاستراتيجي وتنفيذ الاتفاق الأمني بين الولايات المتحدة الأمريكية والعراق، لم تكن تلائم بعض القوى والتيارات السياسية العراقية والفصائل المسلحة، التي كانت تهدف إلى الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من العراق، لكن الواقعية السياسية عملت على تحديد دورها في العراق لتكون قوات تدريبية واستشارية بدلا من قوات قتالية، وهو ما سعت إليه الإدارة الأمريكية لإبقاء قواتها تحت عناوين التدريب والتسليح وتبادل المعلومات الاستخبارية وتقديم الدعم اللوجستي للقوات العسكرية العراقية.

    الكاظمي وواشنطن

    وأضاف في تصريحه لـ"سبوتنيك"، سيحاول الكاظمي الاعتماد على القوى والتيارات السياسية التي ساندت الحوار مع الإدارة الأمريكية ودعمت النتائج التي خرج بها، وشرح الأبعاد الميدانية، حيث ترى واشنطن أن هناك العديد من المليشيات الولائية التي يحتضنها النظام الإيراني تشكل خطرا على طبيعة العلاقة بين الإدارة الأمريكية والحكومة العراقية، نظرا لاستمرار عملياتها ضد المصالح والمواقع العسكرية للقوات الأمريكية وقيادة التحالف الدولي.

    وتابع المحلل السياسي: "سيعمل الكاظمي أيضا على إعطاء مخرجات الحوار أبعادا أخرى غير الوجود العسكري، وهو ما ركزت عليه المباحثات في مجالات الشراكة الدائمة في مجالات الصحة والتعليم والطاقة والاقتصاد وحقوق الإنسان".

    رسالة أمريكية

    وأشار العناز، أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إيصال رسالة للنظام الإيراني، أن الولايات المتحدة ستنظر إلى الأفعال التي تقوم بها المليشيات المسلحة والمرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وستعمل على مواجهتها وستشكل عاملا مهما في موضوع الحوار حول البرنامج النووي الإيراني، وهذا ما أكده علي خامنئي اليوم بإشارته إلى أن الأمريكان يسعون إلى إدخال برنامج الأسلحة البوليسية والنفوذ الإيراني في المنطقة العربية، كجزء حيوي من الحوارات القادمة في جولتها السابعة بالعاصمة النمساوية "فيينا".

    تصدعات كبيرة

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
    بايدن: دورنا في العراق سيركز على التدريب ومكافحة داعش والدعم الاستخباراتي
    من جانبه قال عبد القادر النايل، المحلل السياسي العراقي: "إن الكاظمي خلال زيارته لواشنطن أراد أن يقوي دور الفاعل السياسي، الذي يعيد التوافق الإيراني الأمريكي في العراق، ودعم العملية السياسية وضبط التوازن في التعاون بين الأحزاب السياسية المحسوبة على المكون الشيعي داخل العملية السياسية، وبالتالي هذا يجعله الأقرب لولاية ثانية بعد إجراء الانتخابات المزمع عقدها في تشرين الأول /أكتوبر المقبل، والتي تشهد تصدعات كبيرة وانسحابات متوالية، ولاسيما من القوى السياسية الليبرالية بعد تأكيدات ممثلة الأمم المتحدة بعدم إمكانية ضمان نزاهة الانتخابات القادمة".

    وأشار في حديثه لـ"سبوتنيك"، إلى أن عودة الكاظمي للعراق دون أن يحمل معه اتفاق صريح بسحب القوات الأمريكية، في الوقت الذي تعلم فيه المليشيات المسلحة أن قرار الانسحاب المعلن ما هو إلا عملية تغيير للمسميات وليس انسحابا فعليا، حيث يتم توصيف القوات من قتالية إلى تدريبية، وهو مجرد تلاعب بالمصطلحات.

    وتابع المحلل السياسي، الصراع الدولي على الأراضي العراقية قائم ومستمر، والمليشيات لايمكن لها الخروج عن المحور الإيراني الصيني، ولذلك القرار سيكون خارجي حول التصعيد من عدمه، وهناك خلافات حقيقية بين هذه المليشيات حتى زيارة قاآني الأخيرة لبغداد، والذي قال لهم أن الاتفاق الأخير الذي قادة الكاظمي مقبول للإيرانيين، إلا أن بعض المليشيات ومنهم حزب الله العراقي الذي يتخذ من جرف الصخر قاعدة عسكرية له، رفضوا ذلك بذريعة أن الأمريكان سيستهدفون فصائلهم.

    هدوء حذر

    وأكد النايل، أن تدخلات المالكي وهادي العامري وعمار الحكيم لم تفلح لضبط إيقاعات تلك المليشيات، من أجل المضي قدما في إجراء الانتخابات لشرعنة بقاءهم في السلطة، دون النظر إلى عواقب الأمور التي ستنتج عنها، من فوضى سياسية واقتصادية وأمنية، ولهذا فإن عودة الكاظمي للعراق بعد زيارة واشنطن لن تسفرعن هدوء تام، إنما سيكون هدوء حذر بضغط إيراني قبيل الانتخابات، لضمان إجراؤها وهذا ما يجعل العراق معرض إلى الاهتزاز القوي وعدم الاستقرار، نظرا للاحتقان الموجود بالشارع، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والسياسية واستمرار الاعتقالات التعسفية والاغتيالات والتي فشلت حكومة الكاظمي في محاسبة المسؤولين عنها.

    تأكيدات الكاظمي

    الرئيس الأمريكي جو بايدن
    © REUTERS / EVELYN HOCKSTEIN
    بايدن يكشف عن أهدافه قبل لقائه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي
    أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن: "القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي"، مشيرا إلى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة.

    وفي مقابلة مع "قناة العراقية" الإخبارية قال الكاظمي إن: "الحوار الاستراتيجي هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار في مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية"، مضيفا أن "أهم إنجاز في الحوار الاستراتيجي أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية والعلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة".

    واعتبر أن: "القوات الأمنية قادرة على حماية أراضينا"، لافتا إلى أن "دور العراق في المنطقة أصبح محورياً وندعم الحوارات التي تساعد على الاستقرار في المنطقة".

    كما اعتبر أن: "التنسيق بين العراق والولايات المتحدة لن يقتصر على الجانب الأمني ونحن في أمس الحاجة إلى الانفتاح على الجميع"، مشيراً الى أن "القوات القتالية الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي".

    وشهد العراق احتجاجات عارمة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2019 بشكل عفوي، ورفعت مطالب تنتقد البطالة، وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة أكثر من موالاتها للشعب العراقي.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    بحيرة وردية في محافظة تشوبوت، الأرجنتين 23 يلويو 2021
    لا... هذا ليس جميلا... بحيرة في الأرجنتين يتحول لونها إلى الوردي
    بايدن يزعم تدخل روسيا في انتخابات الكونغرس
    بايدن يتهم روسيا بالتدخل في انتخابات الكونغرس
    نجيب ميقاتي... رجل الأعمال المنقذ المنتظر للسياسة اللبنانية
    نجيب ميقاتي... رجل الأعمال المنقذ المنتظر للسياسة اللبنانية
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك