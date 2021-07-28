إسرائيل: حزب الله قد يجر المنطقة لحرب

زعم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، غلعاد أردان، اليوم الأربعاء، أن حزب الله اللبناني قد يجر المنطقة لحرب في حال عدم تقييده.

ونشر أردان تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، زعم فيها أنه في حال عدم تقييد أنشطة حزب الله اللبناني، فإنه قد يجر المنطقة إلى حرب جديدة.

כאשר מועצת הביטחון לא מצליחה לנקוט בפעולה נחרצת נגד מפרי זכויות האדם הקשים בעולם כמו איראן וסוריה, ובמקום זאת בוחרת להתעסק רק במדינה היהודית היחידה בעולם, אין פלא שחברות כמו בן אנד ג'ריס ויוניליוור מרשות לעצמן לבדל את ישראל ולהחרים אותה.

4/5 — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) July 28, 2021

وأوضح المسؤول الإسرائيلي إلى أن إيران ما تزال تواصل سعيها الحثيث للتحول إلى دولة نووية، زاعما أن طهران تنشر الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وجاءت تصريحات غلعاد أردان، اليوم الأربعاء، خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، والذي دعا إلى عقد جلسة لمناقشة "الانتهاكات" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية واعتداءات المستوطنين في الضفة والقدس.

אפילו מועצת הביטחון של האו"ם לא יכולה לערער את הקשר בן אלפי השנים בין העם היהודי לבירתו הנצחית ירושלים. תחת כל חופה בכל חתונה יהודית, בכל מקום ברחבי העולם, מובטחת הבטחה לזכור את ירושלים.

תמיד נקיים את ההבטחה.

5/5 — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) July 28, 2021

وأكد أردان أن الدول العربية المعتدلة تعمل على تجاوز ماضي الكراهية مع بلاده، بدعوى المستقبل المشرق بين إسرائيل وتلك الدول، زاعما أن حركة حماس "إرهابية" تقوم بإطلاق آلاف الصواريخ على بلاده، وذلك خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، والمعروفة باسم "سيف القدس".

وادعى غلعاد أردان أن مجلس الأمن فشل في اتخاذ إجراءات قوية حيال دول بعينها، مثل إيران وسوريا، وهو ما أكدته صحيفة "ماقور ريشون" العبرية، نقلا عن المسؤول الإسرائيلي نفسه.