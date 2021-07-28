سرقت مجوهرات بقيمة 3.5 مليون دولار‎.. شرطة دبي تضبط عصابة أشرار

ألقت شرطة دبي القبض على عصابة متمرسة في جرائم السطو والسرقات، واستردت مجوهرات وساعات ثمينة قيمتها 13 مليون درهم (3.5 مليون دولار) بعد سرقتها بنحو 10 ساعات.

وقالت شرطة دبي، في بيان نقلا عن الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي إن "الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية تمكنت في أقل من 10 ساعات بعد تلقي البلاغ من إلقاء القبض على عصابة منظمة من الجنسية الأوروبية متمرسة في جرائم السطو وسرقة المجوهرات، كانت قد سطت على معرض سيارات وسرقة مجوهرات وساعات ثمينة تقدر قيمتها بنحو 13 مليون درهم".

#أخبار | #شرطة_دبي تلقي القبض على عصابة متمرسة في جرائم السطو والسرقات وتسترد مجوهرات وساعات ثمينة بـ 13 مليون درهم بعد سرقتها ب10 ساعات.



التفاصيل:https://t.co/NvBOeHx0UY pic.twitter.com/rPcqiUmMW9 — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) July 28, 2021

وأضاف أن "فريق العمل بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بذل جهداً كبيراً للقبض على المتهمين وإعادة المسروقات إلى أصحابها، على الرغم من عدم توافر أي أدلة على هويتهم".

وأشار إلى أنه"بفضل الجاهزية التامة للفرق الميدانية في التعامل مع جميع الأحداث في مختلف الأوقات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، تم التوصل للجناة في وقت قياسي".

وقال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري إن "العصابة استغلت ضعف الإجراءات الأمنية في معرض السيارات، وهو ما سهل عملية تنفيذ الجريمة، مستخدمين قطعة حديدية لخلع إحدى واجهات المحل الزجاجية في وقت قياسي، وفروا بالمسروقات على دراجات نارية مسروقة أيضاً إلى جهة مجهولة، دون ترك أي أدلة على هويتهم"، مشيرا إلى أن "العصابة تتكون من 3 أشخاص من الجنسية الأوروبية محترفين في السطو والسرقة".

من جهته، أوضح العميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أن "المتهمين يعملون ضمن عصابات منظمة احترفت السرقات والسطو".