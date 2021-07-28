صبي فلسطيني "ضحية" القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بياناً أشارت فيه إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت صبياً فلسطينياً يبلغ من العمر 12 عاماً في الضفة الغربية .

وبحسب وكالة "رويترز" لم يعلق الجيش الإسرائيلي على الفور على الحادث الذي وقع بينما كان الصبي يستقل سيارة مع والده بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية :"الصبي توفي متأثراً بجروح حرجة في الصدر، أصيب بها برصاص الاحتلال اليوم الأربعاء في بلدة بيت أمر شمال الخليل".

وبحسب شهود عيان من المنطقة أكدوا أنه لم تكن هناك اضطرابات في المنطقة وقت إطلاق النار.

وقبل أيام، طالب نائب أمين سر حركة "فتح"، صبري صيدم، المؤسسات الحقوقية باتخاذ موقف موحد تجاه ما يحدث في قطاع غزة، من انتهاكات لحقوق الشعب الفلسطيني في القطاع.

وقال صيدم، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن "حوادث قتل المواطنين على يد عناصر حركة حماس في قطاع غزة، تكررت على مدار السنوات الماضية، ولم يكن مقتل المواطن حسن أبو زايد، الحادث الوحيد".