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    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف جريمة مياه الشرب

    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف "جريمة مياه الشرب"

    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
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    دعا سكان محافظة الحسكة السورية المنظمات الدولية والهيئات الأممية، وبشكل خاص اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى العمل وبالسرعة الكلية مع المجتمع الدولي لوضع حد لمعاناة مليون مدني وإيقاف الكارثة الإنسانية وتأمين مياه الشرب لهم.

    وأفاد مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة أن مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والدينية والأهلية والرسمية في مدينة الحسكة، نفذوا اعتصاماً أمام مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي ،وقدموا رسالة احتجاج تجاه جريمة قطع مياه محطة علوك من قبل المحتل التركي والتي تعتبر المصدر الوحيد للمياه.

    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف جريمة مياه الشرب
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف "جريمة مياه الشرب"

    وتابع المراسل أن المحتجين طالبوا بضرورة العمل على إيجاد حل مستدام لاستمرار ضخ المياه من محطة علوك وعدم توقفها وذلك عن طريق تحييدها عن أي صراع عسكري أو سياسي والسماح لعمال مؤسسة المياه بالدخول إلى المحطة وتشغيلها وعدم التدخل في شؤونها مستقبلا من أي جهة كانت.

    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف جريمة مياه الشرب
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف "جريمة مياه الشرب"

     كما طالبوا بإدانة جريمة قطع المياه التي يرتكبها المحتل التركي وأدواته والتي ترقى لجريمة حرب منتهكة في ذلك كل المواثيق الدولية والاتفاقات الخاصة بحقوق الإنسان.

    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف جريمة مياه الشرب
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف "جريمة مياه الشرب"

    وجاء في رسالة الاحتجاج التي قرأها المطران مار موريس عمسيح، مطران أبرشية الجزيرة والفرات للسريان الأرثوذكس، إنّ "أبناء محافظة الحسكة يستنكرون ويدينون جريمة الحرب الموصوفة التي لا يزال يقوم بها المحتل التركي ومليشياته من إيقاف تشغيل محطة مياه علوك في ريف مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة وللمرة الخامسة والعشرين على التوالي منذ تواجده اللا شرعي على أراضي المحافظة واستمرار انقطاع المياه الأخير لليوم الرابع والثلاثين حتى تاريخه".

    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف جريمة مياه الشرب
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف "جريمة مياه الشرب"

    وأكد المطران أن هذه الجريمة النكراء اللا إنسانية تهدد حياة أكثر من مليون مواطن سوري موجودين في مدينة الحسكة وناحية تل تمر والريف الغربي حيث لا مصدر مياه شرب لهم إلا ما يتم ضخه من محطة علوك.

    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف جريمة مياه الشرب
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف "جريمة مياه الشرب"

    من جانبه رئيس مجلس محافظة الحسكة أحمد عويد السعيد أكد لــ "سبوتنيك" :"أن تعمد النظام التركي إلى محاربة أبناء الشعب السوري في أبسط مقومات الحياة ومنع تدفق مياه الشرب في ظل الظروف المناخية القاسية وانتشار مرض (كوفيد 19/ كورونا) يهدد حياة المواطنين بشكل مباشر".

    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف جريمة مياه الشرب
    © Sputnik . Attia Al-Attiyah
    سكان الحسكة السورية يطالبون الصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف "جريمة مياه الشرب"

    مضيفاً كما أدى إلى ظهور وانتشار بعض الأمراض المعوية والجلدية نتيجة استخدام مياه الآبار السطحية للشرب والاستعمال الأخرى ناهيك عن المعاناة الكبيرة التي أرهقت كاهل الأهالي لتأمين مياه الشرب بشكل يومي.

    ويستمر الجيش التركي وفصائله "التركمانية" الخاضعة له بوقف الضخ وقطع المياه من محطة علوك لأكثر من شهر بغية استخدام المحطة في المنطقة والتضييق على الأهالي.

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