وزير الصحة اللبناني يمنح الإذن لإنتاج جرعات تجريبية من لقاح "سبوتنيك V"

منح وزير الصحة اللبناني حمد حسن، أمس الأربعاء 29 يوليو/تموز، مصنع "أروان" للصناعات الدوائية الإذن لاستيراد مواد أولية لإنتاج ثلاث وجبات تجريبية لكل من جرعتي لقاح "سبوتنيك V"، وذلك لتأكيد تلبيتها الشروط التقنية والصحية بحسب المواصفات الدقيقة المطلوبة من الشركة الأم "صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي".

وعلى ضوء النتائج يصبح مصنع "أروان" اللبناني مؤهلا لإنتاج وجبات اللقاح التجارية.

وكانت قد بدأت المحادثات بين المصنع اللبناني والجانب الروسي منذ بداية هذه السنة، حيث تكللت بتوقيع اتفاقية لاستيراد المواد الأولية في منتصف الشهر الماضي.

ويمتلك مصنع "أروان" آلات دقيقة جدا للتعبئة، إلى جانب قبول من وزارة الصحة الروسية بعد أن قامت بزيارته عام 2018، وقبول من منظمة الصحة العالمية who على مختبراته، وهو المصنع الوحيد في كل الشرق الأوسط الذي لديه قبول من هذه الجهة.

ويستوعب المصنع قدرة إنتاجية تقدّر بـ120 ألف عبوة، حيث تحتوي العبوة الواحدة على 5 جرعات أي أن المصنع يستطيع إنتاج 600 ألف جرعة يوميا، في حين أن حاجة لبنان تقدر من 6 إلى 8 مليون جرعة، وهو ما يتيح تصدير الفائض.

وسجل لبنان، يوم أمس الأربعاء، حالتي وفاة و1224 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 64 حالة الوافدين من الخارج، وفق التقرير اليومي لوزارة الصحة العامة، في مشهد غير معهود منذ أكثر من شهرين.