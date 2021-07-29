الكاظمي يغادر واشنطن بعد زيارة "ناجحة"

غادر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، العاصمة الأمريكية واشنطن، اليوم الخميس، عائدا إلى بلاده، بعد زيارة وصفها بـ"الناجحة".

وقال الكاظمي، في تغريدة له نشرها عبر حسابه على "تويتر"، إن الزيارة شهدت تفاهمات اقتصادية وسياسية وثقافية، مضيفا أنها شهدت كذلك التوقيع على اتفاق لنقل العلاقة الأمنية بين البلدين إلى علاقة تدريب ومشورة وانتهاء وجود قوات قتالية بنهاية العام الجاري.

وأكد أنه يتطلع إلى تعزيز التضامن الاجتماعي والسياسي بما يخدم الشعب العراقي، معربا عن أمله بالتواصل المستمر مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لتكريس قيم التعاون والحوار.

غادرنا واشنطن الى بغداد الحبيبة بعد زيارة ناجحة وتفاهمات إقتصادية وسياسية وثقافية، واتفاق لنقل العلاقة الأمنية الى التدريب والمشورة وعدم وجود قوات قتالية بنهاية العام.

نتطلع الى تعزيز التضامن الإجتماعي والسياسي لخدمة شعبنا ونأمل بتواصل مستمر مع @POTUS لتكريس قيم التعاون والحوار. — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) July 29, 2021

​ووقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي، اتفاقا ينهي رسميا المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية 2021، بعد أكثر من 18 عاما على إرسال القوات الأمريكية للبلاد.

وأكد بايدن أن الدور الأمريكي في العراق سيركز على المساعدة في مجال التدريب، إضافة إلى مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، والدعم الاستخباري. وقال، خلال اجتماع له مع الكاظمي، إن التعاون الأمريكي لمكافحة الإرهاب سيستمر مع إنهاء الولايات المتحدة مهمتها القتالية في العراق.

ويوجد في الوقت الراهن نحو 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم "داعش"، وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

وغزا تحالف تقوده الولايات المتحدة العراق في مارس/ آذار 2003، بناء على اتهامات بأن حكومة الرئيس صدام حسين تمتلك أسلحة دمار شامل. وأطيح بصدام من السلطة لكن لم يعثر على مثل تلك الأسلحة قط.