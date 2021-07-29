محمد بن زايد يقوم بزيارة رسمية إلى النمسا

يقوم ولي عهد أبوظبي بزيارة رسمية إلى النمساء، اليوم الخميس، يعقد خلالها مباحثات ثنائية مع مستشار النمسا سيباستيان كورتس، حيث يبحث الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، التي أشارت إلى أن مباحثات محمد بن زايد مع مستشار النمسا، تتناول علاقات التعاون المشترك بين الإمارات والنمسا، كما تتطرق إلى العديد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وقال المستشار النمساوي عن الزيارة: زيارة محمد بن زايد إلى النمسا تعد محطة مهمة لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وتابع سيباستيان كورتس: "نعمل بشكل وثيق لتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار في المنطقة العربية".

وأكد مستشار النمسا أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد أهم شريك لبلاده في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن استثمارات بلاده المباشرة في الإمارات تتجاوز 7 مليارات يورو.

#محمد_بن_زايد يجري خلال الزيارة مباحثات مع سيباستيان كورتس #مستشار_النمسا تتناول علاقات الصداقة والتعاون بين دولة #الإمارات وجمهورية #النمسا.. إضافة إلى القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.#وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 28, 2021

ولفت المستشار النمساوي إلى أن هناك فرص كبيرة للتعاون بين بلاده والإمارات في مجالات متعددة، أبرزها الطاقة المتجددة وتكنولوجيا الهيدروجين وتقنيات المستقبل.