سعد الحريري وميقاتي ينعيان المفتي خليل الميس

نعى كل من الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، وزعيم تيار المستقبل اللبناني سعد الحريري، مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس، الذي وافته المنية اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وقال ميقاتي في نعيه: "برحيل مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس يخسر لبنان علما وطنيا وروحيا تميز على الدوام بكلمة سواء تجمع بين اللبنانيين وتوحّدهم. رغم كل الظروف العصيبة التي مروا بها. وقد استطاع بحكمة ودراية تحويل دار الفتوى في البقاع الى ملتقى لجميع أهل المنطقة لتكريس صورة الوحدة الوطنية التي نادى بها على الدوام"، حسبما ذكر موقع "الأحداث 24".

وتابع ميقاتي: "كما تخسر الأمة الاسلامية عالما فقيها كانت له مساهمات كبرى من خلال "أزهر البقاع" وهي من أكبر المؤسسات العلمية الشرعية في لبنان، إضافة الى كونه أستاذا محاضرا في علم الشريعة والفقه المقارن وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية المتخصصة محققاً عدداً من الكتب المهمة في الفقه".

علمٌ من أعلام المعرفة ، ورايةٌ من رايات العلم ، هوت اليوم برحيل العلامة الكبير المفتي الشيخ خليل الميس ، الشخصية الوطنية الجامعة ، وباني مؤسسة الازهر الشريف في البقاع ،

كم كان ينتابني من راحة وطمأنينة كلما جالسته ١/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) July 29, 2021

من جانبه تقدم سعد الحريري بالتعازي في وفاة الميس، حيث غرد عبر حسابه على "تويتر"، قائلا: "نتقدم بالتعازي من صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ومن أنجال الفقيد وعائلته ومن دار الفتوى .إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتابع الحريري: "علم من أعلام المعرفة، ورايةٌ من رايات العلم، هوت اليوم برحيل العلامة الكبير المفتي الشيخ خليل الميس، الشخصية الوطنية الجامعة، وباني مؤسسة الأزهر الشريف في البقاع"، واختتم الحريري تغريدته: "رحمك الله صديقاً وأخاً، وعزائي إلى أسرته وكل محبيه في لبنان والعالمين العربي والإسلامي وفي دول الانتشار".