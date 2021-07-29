شرطة أبوظبي تنشئ مركز أفكار إلكتروني لتطوير العمل

أطلقت شرطة أبوظبي منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم "منصة التحديات" تمثل مركز أفكار إلكتروني تهدف من خلاله إلى إيجاد حلول مبتكرة بالتعاون مع المواطنين لتطوير العمل الشرطي.

ذكر ذلك المكتب الأعلامي لحكومة أبوظبي، على موقعه الرسمي، اليوم الخميس، مشيرا إلى أن شرطة أبوظبي أطلقت المنصة على برنامج مركز الأفكار الإلكتروني من أجل استقبال الأفكار الابتكارية وتوجيهها، حتى تتمكن من إيجاد حلول ابتكارية للتحديات المؤسسية.

ولفتت إلى أن ذلك يمكن تحقيقه من خلال إشراك أفراد المجتمع ومنتسبي القيادة والشركاء في تطوير المنظومة الشرطية، التي تسعى دائما لاستشراف المستقبل وتشجيع الابتكار المستدام.

وقال مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي العقيد خلفان عبد الله المنصوري: "إيمان القيادة بأهمية ترسيخ الإبداع والابتكار والجاهزية للمستقبل هو سبب إطلاق منصة التحديات".

ولفت إلى أن هذه المنصة تعد إحدى أدوات الابتكار لتوجيه الأفكار نحو الفرص والتحديات المؤسسية الحالية والمستقبلية حتى يمكن إيجاد أفضل الحلول الابتكارية.

ولفت الموقع إلى أن شرطة أبوظبي تتطلع لمشاركة جميع أفراد المجتمع في تلك المنصة لتقديم الأفكار المبتكرة لتطوير العمل الأمني، مشيرا إلى أنه يتم عرض التحديات التي تواجه الشرطة حتى يفكر الجميع في حلول بشأنها.

شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى اقتراح الحلول المبتكرة للتحديات التي تواجه الشرطة من خلال منصة التحديات. تحتوي المنصة على قائمة محددة بالتحديات والجهود التي بذلتها الشرطة لحلها، حيث يمكن للمشاركين تقديم حلول مبتكرة ومستدامة للتحديات المطروحة. pic.twitter.com/u4HpZ3qS3F — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) July 29, 2021

وتتميز منصة التحديات بأنها تتيح طرح أفكار ابداعية أو التصويت على أفكار الآخرين، وتهدف تلك الجهود إلى جعل أبوظي رائدة عالمياً في تحقيق الأمن والأمان.