قائد الجيش اللبناني يلتقي برئيس المخابرات المصرية

التقى قائد الجيش اللبناني، العماد جوزاف عون، اليوم الخميس، برئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، حسبما أعلن الحساب الرسمي للجيش اللبناني على "تويتر".

يأتي ذلك في أعقاب تلبية جوزاف عون دعوة نظيره رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، لزيارة جمهورية مصر العربية بهدف البحث في سبل استمرار دعم الجيش وتعزيز العلاقة بين الجيشين.

قائد الجيش العماد جوزاف عون التقى الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/uC7nBCqgAa — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) July 29, 2021

والتقى عون خلال الزيارة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي نوّه بدور الجيش اللبناني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

ووفقا لقيادة الجيش فقد أثنى السيسي على "الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في سبيل توفير الأمن والاستقرار للبنان".

وكانت مديرية التوجيه بقيادة الجيش اللبناني قد أصدرت، يوم الأربعاء الماضي، بيانا توضيحيا للتحذير من سماع صوت تفجيرات في عدة مناطق.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام بيانا للجيش اللبناني جاء فيه: "ستقوم وحدة من الجيش لغاية حتى 30 يوليو/تموز، ما بين الساعة 9.00 والساعة 22.00 من كل يوم، بإجراء تمارين تدريبية في حقلي تدريب ورماية مزرعة حنوش - حامات، يتخللها تنفيذ رمايات بالذخيرة الحية".

وذكر بيان ثان للجيش أنه "حتى 6 أغسطس/آب ما بين الساعة 6.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدة من الجيش بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية الزهراني، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

في السياق ذاته، جاء بيان ثالث أشارت فيه القيادة إلى أن "وحدة من الجيش ستقوم لغاية 30 يوليو، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة باكيش، بشمزين، وحامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية".