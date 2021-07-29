إسرائيل تدشن وحدة عسكرية جديدة لمواجهة "حزب الله" 

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الجيش الإسرائيلي دشن وحدة عسكرية جديدة استعدادا لأي مواجهة مع "حزب الله" اللبناني.

وأفاد الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، اليوم الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي بدأ التجنيد في وحدة عسكرية جديدة تسمى "رفائيم"، وهي الوحدة التي أقيمت في العام 2019، والهدف منها القتال البري، بمساعدة استخباراتية وجوية معا.

وأكد الموقع الإلكتروني أن تلك الوحدة التي تدعى "الشبح"، هي وحدة عسكرية سرية ترمي إلى الاستعداد لأي قتال أو توغل بري إسرائيلي، استعدادا لأي توغل بري في الجنوب اللبناني، خلال القتال مع "حزب الله"، مشيرا إلى أنها وحدة عسكرية دشنت بناء على أوامر من رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي، في العام 2019، برقم 888، ضمن خطة عسكرية جديدة في البلاد تحمل اسم "تنوفا".

وأشار الموقع العبري إلى أن الوحدة العسكرية الجديدة "رفائيم" هي وحدة برية، في الأساس، ستستخدم ضمن قواتها العسكرية وعتادها، الطائرات المسيرة وطائرات دون طيار، فضلا عن وحدة استخباراتية ومساندة جوية أيضا.