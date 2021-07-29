وزير الخارجية الأمريكي: الكويت وسيط مهم لحل أزمات المنطقة

يقوم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بزيارة رسمية إلى الكويت يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الكويتيين وفي مقدمتهم أمير البلاد نواف الأحمد الصباح، وولي العهد مشعل الأحمد.

وقال بلينكن إنه شعر بسعادة كبيرة خلال استقبال الشيخ نواف له، في الكويت، مشيرا إلى أن بحث معه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

Great to see the Amir of Kuwait, Sheikh Nawaf Al-Sabah, in Kuwait City today and discuss our efforts to build on 60 years of close ties between our two countries. Kuwait plays an important role as a mediator and facilitator of cooperation in the region. pic.twitter.com/2kVEh0vWLD — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 29, 2021

وكتب وزير الخارجية الأمريكي على "تويتر"، اليوم الخميس: "ناقشت خلال لقائي مع أمير الكويتن، جهود دعم العلاقات الثنائية الوطيدة التي يمتد تاريخها إلى 60 عاما".

وقال بلينكن: "الكويت تلعب دورا مهما في الوساطة وتسهيل الوصول إلى حلول لأزمات المنطقة".

عاجل | وزير الخارجية الأميركي: الكويت أظهرت حسن القيادة في حل الأزمات الإقليمية https://t.co/rpV1I7zyOe pic.twitter.com/kXxHREjusK — الأنباء (@AlAnba_News_KW) July 29, 2021

وقالت صحيفة "الأنباء" الكويتية إن أمير البلاد نواف الصباح استقبل بلينكن، في قصر يمامة، صباح اليوم، وحضر اللقاء مشعل الأحمد، ولي العهد وعدد من المسؤولين من الجانبين.

يذكر أن العام الحالي يشهد ذكرى مرور 60 عاما العلاقات الأمريكية الكويتية، و30 عاما على تحرير الكويت.