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    وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد

    مصر تستورد لقاحات تكفي لتطعيم 83 مليون مواطن حتى نهاية العام

    © REUTERS / Nariman El-Mofty
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    استعرضت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، خطة توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة.

    وفي مستهل عرضها، سلّطت الوزيرة الضوء على انخفاض معدل الإصابة والوفيات الأسبوعي على المستوى المحلي خلال هذه الفترة، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

    وكشفت زايد عن أنه من المقرر أن يصل من لقاح "سينوفاك" مواد خام، خلال الفترة من شهر أغسطس/آب المقبل وحتى نهاية العام، ما يكفي لتصنيع 70.2 مليون جرعة، إلى جانب توريد 20 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، و20 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون"، و35.6 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا"، و2.4 مليون جرعة من لقاح "فايزر"، وذلك خلال نفس الفترة.

    ووفقا لتلك الخطة، يصل إجمالي اللقاحات التي سيتم توريدها خلال الفترة من أغسطس المقبل وحتى نهاية العام، إلى 148.2 مليون جرعة، وهو ما يكفي لتطعيم 83.7 مليون مواطن.

    جاء ذلك في ظل تعاون بين الصحة المصرية ومنظمة اليونيسيف لدعم سلسلة التبريد اللازمة لحفظ جرعات اللقاحات، موضحة أنه تم التواصل مع المنظمة وتم الاتفاق على حصول مصر على منحة مجانية تحتوي على 63 ثلاجة بقدرة تخزينية تصل إلى نحو 619 ألف جرعة، وذلك لحفظ جرعات لقاح "فايزر"، والمتوقع وصولها خلال أيام.

    في السياق ذاته، تناولت زايد خلال الاجتماع، الموقف الخاص بالمتغيرات الطارئة على فيروس كورونا، حيث أشارت إلى عدد الدول التي ظهر فيها متغير "دلتا" حتى الآن، والدراسات التي أجريت عن معدل الدخول الى المستشفى بالنسبة لمتغير "دلتا"، ومدى تأثير اللقاحات على هذا المتغير، لافتة إلى أن الدراسات أوضحت أن متغير "دلتا" ضاعف من خطر دخول المستشفى، لكن لا تزال اللقاحات تقلل بشكل كبير من خطر الدخول إلى المستشفى في وجود هذا المتغير.

    وأفادت الوزيرة كذلك بأنه تم تجهيز 125 مكتبا موزعة على جميع محافظات الجمهورية بكافة التجهيزات اللازمة لتسجيل البيانات وطباعة الشهادات المميكنة بـ"QR code"، وذلك لتقديم اللقاحات للمسافرين، مشيرة إلى أن الحجز يتم عبر البوابة الإلكترونية الخاصة باللقاح، ويكون الموعد المحدد خلال 72 ساعة من التسجيل، مضيفة أنه يتم العمل على إتاحة اللقاحات المطلوبة، وذلك لأغراض السفر لدول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الامريكية، ودول الخليج.

    انظر أيضا:

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