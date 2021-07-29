78 % من سكان الإمارات حصلوا على جرعة واحدة من لقاحات كورونا

حققت الإمارات العربية المتحدة تقدما كبيرا في عملية تطعيم سكانها، حيث تراوحت نسب الحاصلين على اللقاحات سواء الجرعتين أو جرعة واحدة بين 69 و78 في المئة من إجمالي عدد السكان.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، في تدوينة على صفحتها الرسمية، على "تويتر"، أكدت فيها أن أكثر من 78 في المئة من السكان حصلوا على جرعة واحدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

أما نسبة من حصلوا على الجرعتين من لقاحات كورونا، فتجاوزت 69.8 في المئة من إجمالي عدد السكان، وفقا لآخر الإحصائيات الخاصة بسكان دولة الإمارات.

وتعتمد الإمارات العربية المتحدة 4 أنواع من لقاحات كورونا هي "سينوفارم" و"فايزر-بيونتك" و"سبوتنيك v" ، و"أكسفورد - أسترازينيكا".

ويتم توفير التطعيم في الإمارات مجانا ويحصل عليه السكان بصورة اختيارية، إذا لم يكن هناك أسباب صحية تحول دون ذلك، حسبما ذكر الموقع الرسمي للحكومة الإماراتي.

وذكر موقع الهيئة الوطنية لإدارة الطواري والأزمات، وهو موقع حكومي إماراتي، أن مجموع جرعات لقاحات كورونا التي حصل عليها سكان الإمارات تتجاوز 16 مليون و600 ألف جرعة، بينما تم إجراء أكثر من 65 مليون فحص للكشف عن الفيروس في البلاد.