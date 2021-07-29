مصر... قرار جديد من السيسي بشأن قرض لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بشأن قرض لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء في القاهرة الكبرى.

ووافق السيسي على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي، لتمويل المشروع، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصري.

وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم (111) لسنة 2021، بالموافقة على الاتفاق، لإعادة الإعمار والتنمية لتمويل مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى.

وبلغ مبلغ القرض 200 مليون دولار أمريكي، وتم توقيعه بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني الماضي.