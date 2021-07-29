السعودية تتبرع بثلاثة ملايين دولار لدعم استراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم

أعلن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن تبرع المملكة بثلاثة ملايين دولار لدعم استراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم.

وشدد ابن سلمان على أهمية تضافر الجهود في دعم المبادرات والبرامج الدولية، التي من شأنها تعزيز اقتصاديات التعليم ودعم الأنظمة التعليمية في الدول المستفيدة لتقديم خدمات تعليمية عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها، في ظل أزمة جائحة فايروس كورونا التي ما تزال آثارها تشكل تحدياً كبيراً لكثير من أنظمة التعليم حول العالم.

وأضاف ولي العهد السعودي، خلال كلمة ألقها نيابة عنه، وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الخميس، في القمة العالمية للتعليم " تمويل الشراكة من أجل التعليم 2021 – 2025م"، المنعقدة في المملكة المتحدة، أن الممكلة تبرعت بمبلغ ثلاثة ملايين دولار لدعم استراتيجية الشراكة العالمية من أجل التعليم 2025، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وزير التعليم في الكلمة "إنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم اليوم، وأن أشارك "القمة العالمية للتعليم" نيابة عن سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويطيب لي في البداية أن أنقل إليكم تحيات مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ـ حفظهما الله ـ وتطلعات سيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لنجاح هذه القمة، وأن تحقق أهدافها النبيلة؛ كما أتقدم بالشكر لفخامة رئيس جمهورية كينيا السيد / أوهورو كينياتا وإلى دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة السيد / بوريس جونسون على استضافتهما لهذه القمة العالمية الهامة".

وأضاف "كانت وما زالت المملكة العربية السعودية تولي التعليم اهتماما بالغا على جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، ولا أدل على ذلك من إدراج التعليم كملف رئيس على أجندة رئاسة المملكة لمجموعة العشرين 2020م، وأن التعليم مكون رئيس من مكونات رؤية المملكة 2030، كما أن المملكة تعد الداعم الأكبر للمؤسسات المالية الإقليمية مثل : البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبيك (أوفيد)، والمصرف العربي التنمية في أفريقيا والتي تقدم الدعم لكثير من دول العالم من خلال تمويل مشاريع ومبادرات في مختلف المجالات الحيوية وعلى رأسها مجال التعليم".