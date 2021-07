تركيا تكشف عن مهمتها الأساسية في أفغانستان حال بقائها

ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع التركية أن مهمة قواتها في أفغانستان لن تكون قتالية، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بشأن بقاء القوات التركية هناك.

وأكدت الوزارة التركية أن القوات المسلحة تواصل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية، كابول، منذ 6 أعوام ماضية، مشيرة إلى استمرار المباحثات بين بلادها وأفغانستان ودول أخرى، بهدف مواصلة تشغيل المطار، رغم انتهاء عمليات التدريب والتأهيل التي تؤديها هناك منذ نحو 20 عاما، ضمن بعثة حلف "الناتو"، وبناء على اتفاقيات ثنائية.