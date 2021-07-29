تركيا تكشف عن مهمتها الأساسية في أفغانستان حال بقائها

كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، عن مهمتها الأساسية في أفغانستان حال بقائها.

ونقلت وكالة "الأناضول"، اليوم الخميس، عن وزارة الدفاع التركية أن مهمة قواتها في أفغانستان لن تكون قتالية، وذلك في حال التوصل إلى اتفاق بشأن بقاء القوات التركية هناك.

#تركيا … قالت وزارة الدفاع التركية، إن مهمة قواتها في #أفغانستان لن تكون قتالية، في حال التوصل إلى اتفاق بشأن بقائها هناك.



وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى تحييد 1595 إرهابيا خلال 40 عملية في الشهرين الأخيرين.https://t.co/aPYY31HVgX — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 29, 2021

وأكدت الوزارة التركية أن القوات المسلحة تواصل تشغيل مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية، كابول، منذ 6 أعوام ماضية، مشيرة إلى استمرار المباحثات بين بلادها وأفغانستان ودول أخرى، بهدف مواصلة تشغيل المطار، رغم انتهاء عمليات التدريب والتأهيل التي تؤديها هناك منذ نحو 20 عاما، ضمن بعثة حلف "الناتو"، وبناء على اتفاقيات ثنائية.

© Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation وزير الخارجية الأفغاني: أفغانستان ترحب بوجود تركيا في البلاد

وشددت الوزارة على أنه في حال التوصل إلى اتفاق يقضي ببقاء الجنود الأتراك في مطار حامد كرزاي الدولي، فإن مهمة هذه القوات لن تكون قتالية، باستثناء حالات الدفاع المشروع عن النفس، مؤكدة استمرار نضالها الحازم ضد التنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، خاصة "بي كا كا"، و"غولن"، و"داعش".

وكان وزير الخارجية الأفغاني، حنيف أتمار، قد أكد، الشهر الماضي، أن بلاده ترحب بالدعم التركي، بما في ذلك ضمان أمن مطار كابول.

وجاء ذلك من خلال مقابلة أجراها وزير الخارجية الأفغاني مع قناة "تي آر تي" التلفزيونية التركية. وسأل مقدم البرنامج الدبلوماسي عن مدى ارتباط السلطات الأفغانية بـ"وجود تركي أوسع، والمشاركة في شؤون أفغانستان"، فأجاب أتمار: "نحن نرحب بهذا وندعمه، نعتقد أنه سيكون مهمًا لاستمرار الدعم لأفغانستان من تركيا وحلف شمال الأطلسي والمجتمع الدولي".

وشدد على أن "تواجد تركيا سيكون مهمًا للمجتمع الدبلوماسي في كابول، وكذلك بالنسبة للمساعدة الدولية لأفغانستان".

في الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية الأفغاني إلى أن تركيا ستكون "الدولة الرائدة في توفير مطار كابول"، مضيفا أنها "ستكون قادرة على طلب مساعدة إضافية من أعضاء الناتو، بما في ذلك المجر".