ملك الأردن يغرد عن "محادثات ممتازة" مع قبرص واليونان

غرّد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، عن المحادثات التي جرت بينه وبين الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في القمة الثلاثية التي عقدت أمس الأربعاء في أثينا.

ووصف ملك الأردن، أمس الأربعاء، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، المحادثات بـ"الممتازة" مع الرئيس أناستاسيادس ورئيس الوزراء ميتسوتاكيس في أثينا، كما أعرب عن امتنانه لرئيس الوزراء اليوناني على كرم الضيافة.

وأضاف ملك الأردن أن "القمة الثلاثية تؤكد اليوم الفوائد الاستراتيجية لخلق بيئة للتعاون والازدهار في منطقتنا".

Excellent talks with President Anastasiades and Prime Minister Mitsotakis in Athens. Grateful to the PM for the gracious hospitality. Today’s trilateral summit confirms the strategic benefits of creating an environment for cooperation and prosperity in our area pic.twitter.com/H0yV2oe1R2 — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) July 28, 2021

​وكان بيان مشترك للقمة الثلاثية التي جمعت قادة اليونان وقبرص والأردن، أمس الأربعاء، أكد على الدور المهم، الذي يقوم به العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأكد البيان أهمية الدور الأردني في استعادة التهدئة في القدس وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنع الاعتداءات.

ولفت البيان إلى أن الاتحاد من أجل المتوسط برئاسته المشتركة بين الاتحاد الأوروبي والأردن، له أهمية كبيرة في تعزيز الأهداف المشتركة.

ونوه البيان إلى أن اتفاق القادة المشاركين في الاجتماع على دعمهم للتوصل إلى تسوية دائمة وعادلة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على أساس حل الدولتين.

يذكر أن القادة الثلاثة عقدوا قمة ثلاثية في العاصمة اليونانية أثينا، للمرة الثالثة، ركزت على أهمية الشراكة التي تجمع الدول الثلاث لتوسيع آفاق التعاون في كل المجالات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.