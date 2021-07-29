محكمة إسبانية تسقط دعوى إبادة جماعية بحق زعيم البوليساريو

أسقطت المحكمة العليا الإسبانية، اليوم الخميس، دعوى إبادة جماعية ضد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي.

ووفقا لـ"رويترز"، فقد قضت المحكمة العليا بأن معظم الوقائع المزعومة ضد زعيم جبهة البوليساريو سقطت بالتقادم.

وقالت المحكمة إنه لا توجد أدلة كافية لدعم اتهامات الإبادة الجماعية.

وكانت قضايا قد رفعت ضد غالي أمام القضاء الإسباني تتهمه بممارسة التعذيب ضد محتجزين في مخيمات تندوف، أثناء استجوابهم.

وظهر غالي عن بعد في جلسة بمحكمة، الشهر الماضي، في إطار التحقيق. وقال محاميه إنه نفى ارتكاب أي مخالفة.

وتسبب استقبال إسبانيا لغالي من أجل تلقي العلاج في مستشفى بمدينة لوجرونو الشمالية، في أبريل/نيسان، في نزاع حاد مع المغرب.

في المقابل، سمح المغرب بتخفيف الرقابة الحدودية مما سمح لآلاف المهاجرين بدخول جيب سبتة الإسباني. وتسبب نقل غالي مؤخرا إلى مستشفى بإسبانيا في خلاف دبلوماسي مع المغرب.