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    طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار شيريميتيفو في موسكو

    شركة طيران روسية تعلن عن حصولها على تصريح لتسيير رحلات إلى شرم الشيخ والغردقة

    © Sputnik . Maxim Blinov
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    أعلنت شركة الطيران "روسيا"، اليوم الخميس، أنها حصلت على التصاريح اللازمة لتسيير رحلات جوية مباشرة إلى المنتجعات المصرية.

    وقال ممثل الشركة لوكالة "سبوتنيك"، إنها على استعداد للبدء بتنفيذ رحلات طيران منتظمة إلى المنتجعات المصرية اعتبارا من 9 أغسطس/ آب المقبل.

    وأوضح أن "الحديث يدور عن رحلات جوية من موسكو إلى شرم الشيخ والغردقة، على أن يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة (بيبليو غلوباس)".

    طائرات شركة أيروفلوت الروسية في مطار قازان
    © Sputnik . Maxim Bogodvid
    السفارة الروسية في مصر تعلن موعد وعدد الرحلات المقررة إلى الغردقة وشرم الشيخ
    وأشار إلى أن "شركة الطيران أبرمت اتفاقا مع شركة Sheremetyevo Security JSC لتقديم الخدمات للمواطنين الروس على هذه الرحلات".

    وسبق أن اتفقت روسيا ومصر على أن موظفي هذه الشركة هم من سيقومون بعملية خدمة السياح الروس وتجهيز الطائرات في الغردقة وشرم الشيخ.

    وكان مركز عمليات مكافحة كورونا التابع للحكومة الروسية قد أعلن الأسبوع الماضي استئناف حركة الطيران بين روسيا والغردقة وشرم الشيخ يوم 9 أغسطس/ آب المقبل.

    وأوضح أن "عودة الحركة ستكون بمعدل 5 رحلات أسبوعيا من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ".

    وأكد أن "قرار زيادة عدد الرحلات الجوية إلى المنتجعات المصرية، وانطلاقها من مدن روسية أخرى، سيكون بناء على نتائج زيارة الوفد الروسي إلى مصر لتقييم الوضع الوبائي فيها".

    وكانت حركة الطيران بين مصر وروسيا قد توقفت في عام 2015، عقب سقوط طائرة ركاب روسية في سيناء، إثر عمل إرهابي.

    واستؤنفت حركة الطيران بين روسيا ومطار القاهرة عام 2018، بينما استمر توقف رحلات الطيران العارض من روسيا إلى المنتجعات السياحية المصرية، حتى استكمال مجموعة من اشتراطات الأمان التي طلبتها روسيا.

    انظر أيضا:

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    مصر ترحب بقرار روسيا رفع الحظر عن رحلات الطيران إلى المنتجعات المصرية
    السفارة الروسية في مصر تعلن موعد وعدد الرحلات المقررة إلى الغردقة وشرم الشيخ
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