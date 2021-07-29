الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مُسيرة لـ "أنصار الله" في مأرب

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، أن قواته أحبطت، اليوم الخميس، هجوماً جوياً لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها الرسمي "26 سبتمبر"، أن "الجيش أسقط طائرة مسيّرة أطلقها الحوثيون في جبهة صِرواح غرب مأرب، كانت في طريقها لاستهداف المدنيين في مدينة مأرب".

وهذه الطائرة هي الثانية من نوعها، التي يعلن الجيش اليمني عن إسقاطها خلال أسبوع.

وسبق وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية إسقاط طائرة مُسيرة للحوثيين، أثناء تحليقها في جبهة المشِيريف جنوب غربي مأرب.

يأتي ذلك بعد يومين من اعتراض طائرة مفخخة للجماعة في جبهة الكَسّارة غرب مأرب.

في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن التحالف العربي نفذ، اليوم، 11 غارة جوية على محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، استهدفت مديريات رَحبة وجبل مُراد وصِرواح جنوب وغرب مأرب.