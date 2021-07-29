الدفاع اليمنية: مقتل وإصابة مهاجمين من الحوثيين في الجوف

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، اليوم الخميس، مقتل وإصابة مسلحين من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في مواجهات دارت بمحافظة الجَوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات نقلها موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، عن العميد هادي الجعيدي رئيس عمليات حرس الحدود قائد اللواء العاشر حرس حدود في الجيش اليمني.

وقال الجعيدي إن "الحوثيين شنّوا هجوماً على مواقع الجيش الوطني في جبهة القُعيف بمديرية برط العنان (شمال غربي الجوف) لكنهم تلقوا رداً قاسياً ومنيوا بهزيمة ساحقة".

وأضاف العميد الجعيدي أن "الجيش الوطني تمكن من كسر الهجوم في لحظاته الأولى من المواجهات وانتهى بسقوط العشرات من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد والأرواح".

من جهة ثانية، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، أن التحالف العربي نفذ غارة جوية على منطقة الظهرة في مديرية خبْ والشّعْف شرق الجوف.

والاثنين الماضي، أعلن الجيش اليمني وقوع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين إثر إحباط قواته محاولة تسلل للجماعة في جبهة الظهرة.

وأواخر حزيران/يونيو الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين استعادة سلسلة جبال الدحيضة ومحيطها في مديرية خبْ والشّعْف شرق الجوف، إثر عملية هجومية قالت إنها أسفرت عن سقوط قتلى من الجيش اليمني وأسر 11 من جنوده.

وتشهد محافظة الجوف، منذ سيطرة جماعة الحوثيين مطلع آذار/ مارس العام الماضي، على مدينة الحَزم مركز المحافظة بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، معارك كرٍ وفر تسعى خلالها قوات الحكومة المعترف بها دولياً، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.