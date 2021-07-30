الإمارات تبدأ في تطبيق نظام تقنية استخلاص الماء من الهواء... صور

أعلنت دولة الإمارات عن بدء تطبيق نظام تقنية استخلاص الماء من الهواء في مدينة العين، من خلال 6 أجهزة تم توزيعها في مناطق متفرقة من المدينة.

وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يقوم نظام التقنية على استخراج المياه العذبة بإمداد مستمر من رطوبة الهواء ومن دون استخدام المياه الجوفية والمحلاة، مما يساهم في الحفاظ على المياه والموارد الطبيعية.

وأضافت أن "جهاز استخلاص الماء من الهواء يتميز بإعادة تدوير وتوليد وفلترة وتنقية المياه واستخلاص مياه عذبة من الهواء".

وأوضحت أن "الجهاز يتبع معايير الاستدامة، حيث أنه صديق للبيئة ولا تنتج عنه أي نفايات ويساعد في تنقية الهواء من البكتيريا وتعديل الرطوبة، كما أنه محدود الاستهلاك للكهرباء ولا يحتاج لعمليات صيانة كثيرة".

ونقلت الوكالة عن مدير المشروع المهندس سلطان أحمد المصعبي، قوله إن "النظام يسهم تصميمه في خفض الاعتماد على المصادر الطبيعية للمياه كالطبقات الجوفية، وكذلك لا يعتمد على نظم تحلية المياه التي تعد باهظة التكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة".

وأضاف أن "النظام يعتبر مصدر مستدام للمياه النقية المفلترة بشكل مستدام وصديق للبيئة ويحد من كمية المياه المعدنية المعبأة في الزجاجات البلاستيكية".

وأشار إلى أن "تقنية استخلاص الماء من الهواء تساعد في خفض الانبعاثات الكربونية، حيث تعتبر مصدر مستدام لمياه الشرب دون الحاجة للخدمات اللوجستية".

وأفاد بأن "هذه التقنية تسهم في إدارة الأزمات والكوارث من حيث توفير مورد مضمون للمياه النقية عند حدوث الكوارث والأزمات، ويسهم النظام في إضافة حلول لقضية الأمن المائي في الدولة، ويعتبر من الابتكارات المحفزة في مجال الزراعة لتحسين الأمن الغذائي".