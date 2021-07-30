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    مخاوف من فيروس كورونا في الأردن

    الأردن: تزايد أعداد الإصابات بكورونا في البلاد

    © REUTERS / MUHAMMAD HAMED
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    أكد أمين عام وزارة الصحة الأردنية لشؤون الأوبئة والأمراض السارية، عادل البلبيسي، أمس الخميس، تزايد أعداد إصابات فيروس كورونا الأسبوعية. 

    ونقلت وكالة عمون، مساء أمس الخميس، عن البلبيسي، أن المؤشرات كلها تدل على ارتفاع عدد الإصابات بكورونا، خلال الأسبوع الحالي، والذي ينتهي مساء الجمعة، مقارنة بعدد إصابات الأسبوع الماضي.

    © Sputnik . Mohammad Damour
    الصحة الأردنية: إقبال بين من تقل أعمارهم عن 18 عاما على لقاح كورونا

    وذكر عادل البلبيسي بأن الإقبال على تلقي لقاح كورونا خلال الأسبوع الحالي كان طيبا، مشيرا إلى إعطاء أكثر من 210 آلاف جرعة أولى، وما يزيد عن 274 ألف جرعة ثانية من اللقاح.

    وكانت وزارة الصحة الأردنية قد كشفت، يوم الأحد الماضي، أن مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا تشهد إقبالا جيدا، من الفئة التي تزيد أعمارها عن 12 عاما وتقل عن 18.

    ونقلت وكالة "عمون" عن مصدر في الوزارة، أن الأطفال يحضرون إلى المراكز بصحبة أولياء أمورهم، لافتا إلى أن ولي الأمر يقوم بالتوقيع على موافقة خطية قبل منح الطفل جرعة اللقاح.

    وشرعت وزارة الصحة في فتح مراكز التطعيم دون موعد مسبق للفئة العمرية التي تتجاوز 12 عاما، فيما ذكر وزير الصحة فراس الهواري، أن التطعيم سيكون اختياريا لهذه الفئة، ولكن بشرط موافقة ولي الأمر على حصول من تقل أعمارهم عن 18 عاما على اللقاح، موضحا أنه جرى تخصيص لقاح "فايزر" لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما.

    وبيّن الوزير أن تطعيمات الأطفال الدورية لا تتعارض مع تطعيمات كورونا، مشيرا إلى أنه جرى إعداد برامج لترك فاصل زمني بين التطعيمات.

    انظر أيضا:

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