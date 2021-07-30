رئيس الوزراء الإسرائيلي يبعث برسالة إلى العاهل المغربي

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، برسالة إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس.

ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي في "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن بينيت بعث برسالة تهنئة إلى الملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لتربعه على العرش.

رئيس الوزراء بينيت ينهئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعيد العرش"علاقات #إسرائيل #المغرب تعززت كثيرا منذ التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات بين🇲🇦🇮🇱وتتوسع يوما بعد يوم في السياحة والطيران والاقتصاد ومجالات كثيرة أخرى. أتمنى ل🇲🇦المزيد من الازدهار والنمو والنجاح تحت قيادة جلالته". pic.twitter.com/CQHBkYdo5z — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) July 30, 2021

ونقلت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن بينيت أوضح أن العلاقات الإسرائيلية المغربية تعززت كثيرا منذ التوقيع على اتفاقية إقامة العلاقات بين البلدين.

وأفاد بينيت بأن العلاقات الثنائية تتوسع يوما بعد يوم، في مجالات عدة، أهمها السياحة والطيران والاقتصاد ومجالات كثيرة أخرى، متمنيا للمملكة المغربية المزيد من الازدهار والنمو والنجاح تحت قيادة الملك محمد السادس.

واحتفل سياسيون إسرائيليون ويهود مغاربة، أمس الخميس، بالذكرى الثانية والعشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش.

وكانت المغرب وإسرائيل قد أعادتا تطبيع العلاقات بينهما، في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.