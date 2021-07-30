الرئيس اللبناني يبلغ القاضي استعداده للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت

أبلغ الرئيس اللبناني، ميشال عون، المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، اليوم الجمعة، استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت إذا رغب المحقق العدلي بالاستماع إليه.

وقال الرئيس عون للقاضي عويدات، بحسب موقع رئاسة الجمهورية، إنه "لا أحد فوق العدالة مهما علا شأنه، والعدالة تتحقّق لدى القضاء المختص التي تتوافر في ظلّه الضمانات".

وكان الرئيس عون قد أعلن في وقت سابق أن التحقيقات مستمرة في جريمة انفجار مرفأ بيروت لمعرفة كل الملابسات التي أحاطت بها، ومحاسبة المرتكبين والمقصرين وتحديد المسؤوليات.

ويواصل القاضي طارق البيطار، المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، تحقيقاته في الملف، إلا أن العرقلة السياسية تصعب مهمة صدور أي نتائج أو قرار اتهامي قبل الذكرى السنوية لانفجار المرفأ، خصوصًا وأنه لم يستحصل بعد على الأذونات للتحقيق مع الشخصيات السياسية والأمنية.