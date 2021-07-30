إسرائيل ترفع السرية عن تجربة عسكرية أجرتها في دولة أوروبية

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، النقاب عن تجربة عسكرية إسرائيلية أجرتها في دولة أوروبية الأسبوع الماضي.

وجاء في تقرير مطول للقناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم الجمعة، أنه بعد تعتيم إعلامي فرضته السلطات الإسرائيلية، تم الكشف عن تجربة عسكرية إسرائيلية أجريت في جزيرة ساريما بدولة إستونيا الأوروبية، أمام ممثلي 14 دولة.

לראשונה: טיל ישראלי שוגר מרכב קל בניסוי באסטוניה • לתיעוד המלא של @OrHeller >> https://t.co/mmGDjHeafT



(צילום: רפאל) pic.twitter.com/7CxzmlTjtD — חדשות 13 (@newsisrael13) July 29, 2021

وأفادت القناة العبرية بأن التجربة العسكرية تمثلت في إطلاق صاروخين من نوع "تموز"، من مركبة عسكرية خفيفة لأول مرة، وضربا هدفين بحريين مختلفين بنجاح، مؤكدة أن تلك التجربة العسكرية أجريت أمام ممثلين بارزين لـ14 دولة، بينها دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن شركة الأسلحة الإسرائيلية الدفاعية "رفائيل" هي التي طورت الصواريخ وأشرفت على إطلاقها في إستونيا، بالاشتراك مع شركة "أوشكوش ديفينس" والجيش الإستوني.

وأوضحت أن الطراز الجديد من صواريخ "تموز" يمكنه الانطلاق عبر مجموعة واسعة وكبيرة من المنصات، واستهداف العديد من الأهداف المختلفة، وهو ما دفع بالجيش الإستوني إلى شراء عدد كبير من هذا الصاروخ المتطور، إضافة إلى 36 جيشا حول العالم.