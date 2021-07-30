وكالة "سبوتنيك" توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا

وقّعت وكالة "سبوتنيك" للأنباء مذكرة تفاهم وتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في سوريا، خلال زيارة ممثلي الوكالة إلى دمشق ضمن وفد وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في روسيا.

وستتيح الوثيقة الموقعة للطرفين فرص التعاون وتبادل المحتوى الإعلامي بالإضافة للفعاليات المشتركة وتبادل الخبرات.

ووقّع الوثيقة عن الجانب الروسي، فاسيلي بوشكوف، مدير التعاون الدولي في "سبوتنيك"، وسومر وسوف، المدير العام للتلفزيون والإذاعة السورية الحكومية.

وعلق بوشكوف بعد التوقيع، قائلا: "الحرب في سوريا هي، أولا وقبل كل شيء، حرب بين الحضارة والبرابرة، فالأولى دائما تنتصر عندما تعمل الشعوب المتحضرة معا. لهذا سافرنا إلى سوريا، واتسم ذلك بالاتفاق الموقع بيننا".

بعد مراسم التوقيع، قال وزير الإعلام عماد سارة إن "هذه الوثيقة هي أساس تبادل المحتوى الإعلامي والمعلومات والخبرات"، كما أن "المساحة الواسعة من المعلومات التي تبثها وكالة "سبوتنيك" تسمح بنشرها على الوسائل الإعلامية".

وأشار الوزير سارة خلال اللقاء إلى أهمية هذا التعاون لمواجهة حرب التضليل الإعلامي التي تستهدف البلدين وتعمل على تشويه الحقائق وقلب المفاهيم وإلى ضرورة رفع مستوى التعاون في قطاع الإعلام وتكثيف تبادل الخبرات والتأهيل والتدريب، مؤكداً أنه كما نجحنا عسكرياً مع حلفائنا في روسيا سننجح إعلاميا.

يذكر بأن وكالة "سبوتنيك" وقعت اتفاقية في عام 2016 مع وكالة الأنباء السورية "سانا"، وهذه الوثيقة الثانية التي توقعها الوكالة مع الإعلام السوري.

وألقى بوشكوف محاضرة في قصر المؤتمرات في دمشق في إطار مشروع "سبوتنيك برو" التعليمي لممثلي وسائل الإعلام السورية والإدارات المتخصصة.