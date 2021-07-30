عبد المجيد تبون يبعث رسالة إلى البرهان... هل تتعلق بسد النهضة؟

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، رسالة إلى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني.

وجاء في تقرير لوكالة السودان للأنباء ، مساء اليوم الجمعة، أن رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج الجزائري، وصل اليوم إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأكدت الوكالة أن لعمامرة يحمل رسالة من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، فيما يجري وزير الخارجية الجزائري لقاءات مع البرهان وعبدالله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، ونظيرته مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، وذلك خلال زيارته التي استهلها برسالة تبون.

وأوضحت الوكالة السودانية للأنباء أنه وزيرة الخارجية السودانية كانت في استقبال رمطان لعمامرة في مطار الخرطوم، وعدد من المسؤولين السودانيين الآخرين.

ويشار إلى أن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، يقوم بتحركات جديدة في القارة السمراء بدأت بزيارة العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا.

وأعلن لعمامرة، أمس الخميس، خلال زيارة رسمية، أنه بحث مع الجانب الإثيوبي، افتتاح خط جوي مباشر بين أديس أبابا والجزائر العاصمة.

تضمنت الزيارة إلى جانب العلاقات الثنائية بين البلدين، بحث ملف سد النهضة، وبحسب خبراء من البلدين يمكن أن تلعب الجزائر دورا إيجابيا في الملف.