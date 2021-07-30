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    حدود ليتوانيا مع بيلاروسيا

    العراق يرد على أزمة تسلل مسافرين عراقيين من بيلاروسيا إلى شمال أوروبا

    © AP Photo / Mindaugas Kulbis
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    رد العراق على طلب للاتحاد الأوروبي بشأن وصول مهاجرين بشكل غير قانوني انتقلوا عبر مطار بغداد الدولي إلى بيلاروسيا، وتسللوا إلى دولة في البلطيق شمالي أوروبا.

    وقالت مستشارية الأمن القومي العراقي، في بيان تلقته "سبوتنيك" اليوم الجمعة، ردًا على طلب الاتحاد الأوروبي بخصوص وصول مهاجرين بشكل غير قانوني إلى ليتوانيا، إن "العراق لا يشجع مواطنيه على الهجرة، ولكن بعض السياح العراقيين يتم التغرير بهم من قبل عصابات الهجرة غير الشرعية ويقررون الهجرة".

    وبيّن الأمن القومي العراقي أن "مطار بغداد الدولي مخصص للسفر الشرعي فقط وأن روسيا البيضاء تسمح شرعيا وقانونيا للسياح العراقيين بدخول أراضيها فلا يمكن الدولة العراقية أن تمنع مواطنيها من السفر إلى دولة بشكل شرعي ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تقوم بمنع مواطنيها من السفر بشكل شرعي".

    وتابع: "لذلك فان الرحلات المتوجهة إلى روسيا البيضاء عبر مطار بغداد الدولي هي رحلات شرعية وقانونية ووصول السياح العراقيين إلى روسيا البيضاء أيضا شرعي وقانوني، ووجود فئة قليلة من العراقيين، الذين يتم التغرير بهم لا يمكن أن يكون سببا في منع جميع العراقيين من السفر إلى روسيا البيضاء، لأن هذا سيكون قرار غير قانوني ولا ينسجم مع الدستور العراقي والميثاق العالمي لحقوق الإنسان".

    وأبدى الأمن القومي استعداد العراق للتعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود المتمثلة بعصابات الهجرة غير الشرعية وإلقاء القبض على أي مشتبه بارتكابه لهذه الكريمة ومحاكمته، ولكنه في نفس الوقت يرفض بشكل مطلق الاستفسار الموجه بهذه الطريقة من قبل المفوض الأوروبي لأن أساسه غير شرعي فلا يمكن للعراق أن يقبل أن تتهم مطاراته الدولية بإجراء رحلات جوية غير شرعية، فهذا اتهام مرفوض جملة وتفصيلا.

    وألمح الأمن القومي العراقي إلى أنه كان على المفوض الأوروبي الاستعانة ببعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد ليحصل من خلالها على أية إيضاحات مطلوبة من الحكومة العراقية على أن لا تشكل اتهاما مباشرا أو غير مباشر بالمشاركة في أية أعمال غير قانونية.

    علم ليتوانيا، سفارة ليتوانيا، روسيا 28 أبريل 2021
    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    وزير خارجية ليتوانيا يتوجه إلى العراق لمناقشة موضوع الهجرة
    وألقت قوات حرس حدود ليتوانيا، حسبما أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، القبض على 171 شخصا وكلهم من العراق، أثناء عبورهم من بيلاروسيا.

    وارتفع العدد الإجمالي للمهاجرين المحتجزين في ليتوانيا حتى الآن هذا العام إلى 3027 مهاجرا.

    طالب مفوض الاتحاد الأوروبي للأمن والخارجية، جوزيب بوريل، العراق بتبرير سبب استخدام مطار بغداد لنقل مهاجرين إلى بيلاروسيا التي يتسلل منها مهاجرون لا شرعيون إلى ليتوانيا.

    وتحدث بوريل، الثلاثاء الماضي 27 يوليو/تموز، مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، "حول طريقة التعامل مع العدد المتزايد من المواطنين العراقيين الذين يعبرون إلى ليتوانيا بشكل غير قانوني من بيلاروس".

    وكتب في تغريدة: "هذه مسألة تهم دولة عضوا في الاتحاد الأوروبي والتكتل بكامله.. نحن نعتمد على دعم العراق".

    انظر أيضا:

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