مقتل خمسة لاعبين إثر انفجار عبوة ناسفة في حافلة تقل فريق كرة قدم بدولة عربية

قال ضابط شرطة، اليوم الجمعة، إن انفجار عبوة ناسفة وُضعت على متن حافلة تقل لاعبي كرة قدم في مدينة كيسمايو الساحلية بالصومال أسفر عن مقتل خمسة لاعبين على الأقل.

وأفاد النقيب أحمد فرح لوكالة "رويترز" في اتصال هاتفي من كيسمايو، بأنه جرى التأكد من مقتل 5 وإصابة أكثر من 12 ولا يزال عدد من اللاعبين في عداد المفقودين.

ولم يتضح على الفور من الذي نفذ الهجوم الذي وقع مساء اليوم.

وقدم مكتب الرئيس محمد عبد الله محمد التعازي عبر حسابه على "تويتر" واتهم متمردي حركة الشباب المرتبطة بالقاعدة بتنفيذ الانفجار.

وتشن "حركة الشباب"، التي تريد الإطاحة بالحكومة المركزية وفرض تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية، هجمات متكررة بالأسلحة والقنابل في الصومال.

ووجهت الولايات المتحدة ضربتين متتاليتين للحركة خلال الأيام الماضية.

وسحبت الولايات المتحدة معظم قواتها من الصومال في الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس السابق، دونالد ترامب، ونقلتها إلى بلدان مجاورة، حيث تقدم المشورة والمساعدة عن بعد للقوات الصومالية في مواجهة "حركة الشباب" المرتبطة بـ"تنظيم القاعدة" المتطرف.

ومنذ سنوات، يشهد الصومال صراعا داميا بين "حركة الشباب"، التي تتبنى فكر تنظيم القاعدة [الإرهابي المحظور في روسيا]، وقوات الحكومة المركزية في الصومال.

وتهدف "حركة الشباب" للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.