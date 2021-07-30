رقصة شعبية تتسبب في إصابة 7 أشخاص في السعودية

أصيب عدد من المدعوين لحفل زفاف في مدينة الطائف بحروق بسبب رقصة حربية شهيرة في السعودية.

وقالت وسائل إعلام محلية إن سبعة أشخاص تعرضوا لإصابات تمثلت في حروق، بعد مشاركتهم في رقصة شعبية تعرف باسم "التعشير" خلال حفل الزواج، حيث انفجر فيهم البارود المُعبأ بالبنادق المستخدمة في تلك الرقصة.

وأفادت صحيفة "سبق" المحلية، نقلا عن مسؤول صحي في الطائف قوله إن مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف استقبل 7 حالات، منها 3 حالات حرجة، تم تحويل اثنتين منها لمستشفيات مكة، وواحدة تم تنويمها بالمستشفى.

وأضاف المسؤول أنه تم تحويل ثلاث حالات مستقرة لمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف بقسم الحروق، في حين خرجت حالة واحدة بعد تلقي العلاج اللازم.

هذا وتندرج رقصة التعشير أو العرضة بالمقمع تحت تراث الفن الحجازي، وتتضمن قيام العارض المدرب على حمل السلاح المحشو بالبارود على السير بخطوات مرتبة استعراضية، قبل أن يقفز في الهواء ويطلق النار من أسفل قدميه في الوقت نفسه.