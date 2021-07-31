اعتقال 4 أشخاص يرتدون أقنعة مخيفة لترويع المواطنين في الرياض... فيديو

اعتقلت شرطة العاصمة السعودية، أمس الجمعة، 4 شباب تعمدوا ترويع المواطنين بارتداء أقنعة مخيفة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، قوله بأنه إشارة إلى "مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي" لأشخاص يرتدون أقنعة على وجوههم، ويتعمدون تخويف بعض مرتادي الأماكن العامة وتصوير ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هوياتهم والقبض عليهم.

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شرطة منطقة الرياض تعلن القبض على 4 مواطنين ،يرتدون أقنعة من أجل تخويف مرتادي الأماكن العامة.

- pic.twitter.com/byPcHFbZcB — خبر عاجل (@AJELNEWS24) July 30, 2021

وأوضح المتحدث بأن المتهمين 4 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر المتهمين يرتدون أقنعة تشبه رأس حيوان إنسان الغاب، ويتعمدون الظهور المفاجئ للمواطنين في الأماكن العامة لتخويفهم.