ضبط طائرات مسيرة بحوزة مسافر عراقي قادما من تركيا... صور

أعلنت الهيئة العامة للجمارك العراقية، اليوم السبت، ضبط ثلاث طائرات مسيرة في مطار البصرة الدولي، بحوزة عراقي قادما من تركيا.

وقالت الهيئة في بيان نشرته على موقع "فيسبوك" إنه "تم ضبط 3 طائرات مسيرة بحوزة مسافر عراقي في كمرك مطار البصرة الدولي قادما من إسطنبول على متن الخطوط الجوية التركية".

وتابع البيان: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا لقانون الكمارك رقم 23 لسنة1948 المعدل".

يذكر أن الطائرات المسيرة بحسب مراقبين، اصبحت تمثل خطورة كبيرة على وجود أمريكا والتحالف في البلاد. بعد تكرار إطلاقها على المواقع والقواعد العسكرية الأمريكية من جهات مجهولة الهوية.