سعد الحريري: الجيش رمز التضحية رغم السقوط المتمادي للبلاد

صرح زعيم تيار المستقبل اللبناني، سعد الحريري، بأن الجيش اللبناني يبقى رمز التضحية رغم السقوط المتمادي الذي تتعرض له البلاد في الفترة الحالية.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الحريري، اليوم السبت، بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش اللبناني، التي تحل في الأول من أغسطس /آب من كل عام.

اول آب … عيدٌ بأي حالٍ عُدتَ يا عيدُ . ويبقى الجيش اللبناني عنوان الوفاء للدولة والتضحية في سبيل لبنان رغم السقوط المتمادي في هاوية التخبط السياسي والازمات الاقتصادية والمعيشية . تحية لجيشنا في ذكرى تأسيسه . — Saad Hariri (@saadhariri) July 31, 2021

وقال الحريري في تغريدته: "أول آب… عيدٌ بأي حالٍ عُدتَ يا عيدُ، ويبقى الجيش اللبناني عنوان الوفاء للدولة والتضحية في سبيل لبنان رغم السقوط المتمادي في هاوية التخبط السياسي والأزمات الاقتصادية والمعيشية"، واختتم تغريدته موجها التحية للجيش في ذكرى تأسيسه.

وفي وقت سابق، وجّه الرئيس ميشال عون رسالة إلى الجيش اللبناني هنأه خلالها بعيده، مؤكدا على اعتزاز اللبنانيين بجيشهم.

وحسب بيان نشرته الرئاسة اللبنانية عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد أكد عون أن كورونا وإن تسببت في غياب تقليد تسليم السيوف إلى الضباط المتخرجين في عيد الجيش، إلا أن هذا العيد بمعانيه الوطنية، وقيمه، وأبعاده المعنوية والتاريخية التي يضخها في النفوس، لا يمكن أن يغيب عن وجدان اللبنانيين.

ووجّه الرئيس اللبناني تحية إلى العسكريين بمختلف رتبهم، قائلا: "أنتم العين الساهرة على الوطن والصدر الذي يحمي الحريات وأسس الدولة الديمقراطية التي نصَّ عليها الدستور وأوكل إليكم مهمة الدفاع عنها".