مقتل 3 جنود عراقيين إثر هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي البلاد

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، بمقتل 3 من عناصر الجيش وإصابة جندي و4 مدنيين آخرين إثر هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى شرقي البلاد.

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر لـ "سبوتنيك" إن "تنظيم داعش الإرهابي [المحظور في روسيا] هاجم بالأسلحة الرشاشة نقطتين عسكريتين للجيش في أطراف منطقتي جلولاء وخانقين في محافظة ديالى، ما أدى إلى استشهاد 3 من الجيش وإصابة جندي و4 مدنيين كانوا قرب مكان الهجوم ".

وكان العراق أعلن أواخر 2017 الانتصار العسكري على "داعش" (محظور في روسيا) الذي احتل صيف 2014 مساحات واسعة شمالي وغربي البلاد.

إلا أن القوات العراقية تطلق بشكل متكرر عمليات أمنية لملاحقة فلول التنظيم التي تنفذ من حين إلى آخر عمليات دموية في البلاد.

وفي ليلة عيد الأضحى الماضي، سقط نحو 30 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، إثر تفجير استهدف "سوق الوحيلات"، في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد. وأسفر التفجير عن عدد كبير من الجرحى في السوق المزدحم بالمواطنين، الذين جاؤوا للتبضع يوم "الوقفة".

وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم؛ مبينا أن أحد مقاتليه فجّر سترته الناسفة وسط الحشود. وأمس الأول السبت، أعلن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، القبض على مخططي ومنفذي الهجوم.